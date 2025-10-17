鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至3.42元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元下修至3.42元，其中最高估值10.48元，最低估值1.65元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.48(10.48)
|11.81
|6.2
|5.8
|最低值
|1.65(1.65)
|2.63
|3.61
|4.43
|平均值
|3.76(3.84)
|4.9
|5.18
|5.12
|中位數
|3.42(3.54)
|4.41
|5.37
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.93億
|204.19億
|196.96億
|190.85億
|最低值
|156.49億
|162.42億
|168.73億
|186.71億
|平均值
|162.96億
|173.02億
|180.01億
|188.78億
|中位數
|160.27億
|171.29億
|179.01億
|188.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.99
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|營業收入
|88.98億
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
