鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為55.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.53元，其中最高估值3.19元，最低估值2.04元，預估目標價為55.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.19(3.19)
|3.95
|4.77
|5.77
|最低值
|2.04(1.83)
|2.7
|2.99
|4.8
|平均值
|2.6(2.61)
|3.36
|3.91
|5.28
|中位數
|2.53(2.63)
|3.28
|3.95
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|325.13億
|336.76億
|352.38億
|352.76億
|最低值
|308.49億
|313.37億
|315.94億
|350.35億
|平均值
|314.22億
|325.15億
|333.33億
|351.55億
|中位數
|313.78億
|326.92億
|334.44億
|351.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|營業收入
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
