鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為55.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.53元，其中最高估值3.19元，最低估值2.04元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)3.954.775.77
最低值2.04(1.83)2.72.994.8
平均值2.6(2.61)3.363.915.28
中位數2.53(2.63)3.283.955.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值325.13億336.76億352.38億352.76億
最低值308.49億313.37億315.94億350.35億
平均值314.22億325.15億333.33億351.55億
中位數313.78億326.92億334.44億351.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.603.123.843.170.82
營業收入97.24億119.46億134.68億121.86億211.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

