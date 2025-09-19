鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-19 16:55

研調機構 TrendForce 今 (19) 日表示，Meta 近日發布的首款量產 AR 裝置 Meta Ray-Ban Display Glasses，採用 LCoS 顯示技術，預期將可帶動 LCoS 顯示產品的市場占比於 2026 年上升至 13%，單片全彩的 LEDoS 則有望於 2028 年才迎來技術、成本的重大突破。

集邦：Meta AI智慧眼鏡2026年搭載LCoS產品占比升至13% 與LEDoS競爭加劇。(圖：shutter stock)

根據《TrendForce 2025 近眼顯示市場趨勢與技術分析報告》，AI 賦能助益訊息提示類 AR 應用興起，預估 2025 年全球 AR 裝置出貨規模將年增 9.1%，達 60 萬台。

TrendForce 表示，Meta 的 AR 新品搭載單眼近眼顯示，可視角度 (Field of View, FoV) 為 20 度，確立 20-35 度 FoV 即可滿足 AI 資訊輔助的需求。加上解析度 600 x 600、像素密度 42 PPD (pixel per degree)，與亮度 5,000 nits 的產品規格，精準鎖定資訊提示類應用市場。

Meta 未選擇主流的單綠色 LEDoS 顯示結合光波導的技術路線，而是採用由 OmniVision 供應的 LCoS 全彩顯示螢幕，搭配 Lumus 的陣列光波導方案的原因為，LCoS 具備技術成熟、可達成單片全彩、成本可控等優勢，平均功耗的表現也較優異，因此受 Meta 青睞。此舉除了將推升搭載 LCoS 顯示技術的產品市占，也有機會提高這項技術的熱度，促使其他品牌投入資源。

然而，LCoS 在光機微縮、高亮度、高對比度仍面臨挑戰，目前 OmniVision、Himax Display、Avegant 等 LCoS 顯示與光引擎廠商皆在積極推動次世代顯示技術研發與產品迭代。