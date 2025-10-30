鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 18:03

為鼓勵股東積極參與股東會、提升股東行動主義，金管會核准集保結算所經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品 (eGift) 業務。未來股東會現場常見的領取紀念品大排長龍情景可望減少，可透過電子方式輕鬆領取紀念品，並鼓勵更多人採用電子投票，有助企業持續落實 ESG 及節能減碳政策。證期局官員表示，系統預計 2026 年第一季建置完成，第二季起的股東常會即可適用，且前 3 年免收每筆 1 元手續費，另將舉辦抽獎活動回饋股東。

領股東會紀念品免排隊！集保eGift明年上路 公司前3年免收手續費。(鉅亨網資料照)

證期局副局長黃厚銘表示，經統計，電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，由 2023 年 60.51%、2024 年 60.83% 提升到今 (2025) 年的 60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。

今年度有 725 家上市 (櫃) 公司及興櫃公司有發放股東會紀念品，為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品的服務機制。不過，適用的紀念品類別僅限便利商店商品卡、交通票券、餐飲業折價券等，可採電子方式使用，若紀念品是中鋼雨傘、永豐金露營椅、凱基金故宮碗等特色型實體物品則無法適用 eGift 服務。

黃厚銘說明，發行公司如採用 eGift 服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主義。

黃厚銘表示，促進金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。