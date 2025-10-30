鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 16:57

‌



香港股市周四 (30 日) 在重陽節假期後恢復交易，三大指數開高走低，終場同步收黑，恒生指數(HSI) 收跌 0.24% 至 26282.69 點，恒生科技指數 (HSTECH) 收低 0.68%，國企指數亦跌 0.31%，因市場對美國總統川普與中國國家主席習近平會面後未發表聯合聲明感到失望。

〈港股盤後〉市場失望川習會沒聯合聲明 恒指收跌0.24% 恒科下挫0.7%（圖：Shutterstock）

大盤方面，網路股漲跌不一，網易、嗶哩嗶哩、網易跌超 2%，快手、小米跌超 1%，騰訊音樂也跌 4.4%，美團漲超 2%，有色金屬族群則普遍走漲，中國宏橋漲 8.2%，紫金黃金國際漲超 8%，中國鋁業漲超 10%，鋰電池股亦走強，贛鋒鋰業漲超 14%，紫金礦業漲 4.6%，美團、中國神華漲超 2%，中興通訊則下跌 11.4%，舜宇光學科技亦跌 4.8%。

‌



消息面上，世界黃金協會周四發佈今年第三季《全球黃金需求趨勢報告》指出，儘管金價處於創紀錄高點，全球央行在第三季依然加快購金步伐，凈購金量總計 220 噸，較第二季成長 28%，亦年增 10%。今年前三季全球央行凈購金總量達 634 噸，雖低於過去三年的異常高位數值，但仍顯著高於 2022 年之前的平均水準。

分析師表示，周四的「川習會」較像是透過重啟部分貿易管道恢復信心，試圖重塑中美敘事，而非地緣政治關係的根本重置。

澳洲顧問公司 William Buck 首席經濟學家 Besa Deda 說：「市場反應謹慎，與川普將此次會晤習近平的樂觀態度形成對比，(雙方) 仍有部分結構性問題未得到解決，這或許影響了市場反應，也給這份休戰協議蒙上了一層陰影。」

ING 大中華區首席經濟學家 Lynn Song 則說：「在近期緊張局勢後成功會面並緩和緊張關係，將有助於消除重大不確定性，降低年末的即時風險。」

儘管美國仍加徵關稅，但中國對世界其他地區的出口保持韌性，且中國今年在 AI 應用、半導體和創新藥研發表現突出。

滙豐周一 (27 日) 出具研究報告指出，亞洲和全球新興市場基金上月大幅加碼中國股市，且該銀行追蹤的亞洲基金對中國股市的配置比例已接近 5 年高點。