鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-30 14:35

中國國家主席習近平周四（30 日）在釜山同美國總統川普舉行會談，表示雙方團隊要儘快細化、敲定後續工作，給中美兩國和世界經濟吃下定心丸，且川普邀請習近平訪美。

習近平見川普，川普邀請習近平訪美。（圖：新華社）

據《央視》報導，習近平指出，兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

他願繼續同川普一道，為中美關係打下穩固基礎，為兩國各自發展營造良好環境。

習近平表示，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要儘快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆定心丸。

習近平說，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。

兩國元首同意保持經常性交往。

川普則表示，他與習近平舉行了一場「了不起的會晤」，並宣布立即把對中國芬太尼關稅從 20% 降至 10%。

川普說，他與習近平舉行了一場「了不起的會晤」，並宣布立即把對中國芬太尼關稅從 20% 降至 10%。這代表美國對中國的關稅稅率，將從 57% 降至 47%。

川普在「空軍一號」專機上對記者表示，雙方在稀土議題上已達成協議，該協議為期一年，未來將每年重新談判。

川普並宣布，他將於明年 4 月訪問中國，之後習近平也會回訪美國，但未透露具體時間。《央視》也報導，川普期待明年早些時候訪華，邀請習近平訪問美國。

這是兩位領導人時隔六年首次會面，會談歷時約 1 小時 40 分鐘。