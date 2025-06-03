掌握退休金主導權 元大人壽提供保障及多元投資新選擇
鉅亨新聞中心
根據勞保局最新統計資料，截至 2024 年底共計約 187 萬名勞工領取勞保老年年金，平均月領金額為新台幣 (下同)19,344 元，低於 2023 年台灣平均每人每月消費支出 23,262 元，可見退休後若僅仰賴勞保給付並不足以支應每月生活所需，如何透過金融工具穩健累積資產，確保退休後的生活品質，已成為全民必修課題。元大人壽從客戶需求角度出發，推出「元元豐收」系列投資型保險商品，連結多檔受到市場青睞的基金標的，提供客戶更多優質配置的選擇，及早建構長期的財務規劃，未來更有機會從容享受退休生活。
一筆資金可選擇類全委或共同基金 配置更多元
元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結投資標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸包括全球成長股、高評級債券及龍頭企業股票等基金，讓客戶能更靈活與自主地依據需求進行選擇，以達成多元配置、布局全球的目標，除保險保障外，還可享有長期穩健的投資成果。
資金可以高度參與市場 增額投入靈活調整保險規劃
元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品在保險費首次投資配置前未先扣除保險相關費用，保戶更可高度參與投資市場。此外，該商品提供彈性繳費選擇，並可讓客戶依照自身的財務狀況與目標，靈活的增額投入，打造最適合的保險規劃。
可視個人需求 選擇「壽險」或「年金險」
元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，共有「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境。壽險主要功能是在參與市場投資的同時，兼顧身故保險保障功能；年金險則可供客戶於約定時間點開始年金給付。針對家庭經濟支柱及有家庭照顧責任、需轉嫁身故風險的族群，或是有資產傳承規劃需求的族群，壽險能提供較全面的保障方案；相對地，針對手邊有餘裕資金，想參與投資市場或打造退休後生活的族群，年金險則會是較合適的選擇。
在動盪的市場氛圍下，投資型保險商品除了可發揮保險保障、轉嫁風險功能外，同時還能掌握投資趨勢，讓保障與資產規劃一次滿足，無論是領固定薪水的上班族、上有老下有小的三明治族，或是要做資產傳承規劃的高資產族，都是一項很適合的投資保險規劃工具。
元大人壽元元豐收變額萬能壽險 (U2)
商品文號：114 年 4 月 28 日元壽字第 1140001778 號函備查。
商品給付：身故保險金或喪葬費用保險金、保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金。
(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)
元大人壽元元豐收變額年金保險 (U3)
商品文號：114 年 4 月 28 日元壽字第 1140001779 號函備查。
商品給付：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值。
(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)
元大人壽投資標的批註條款 (一)(B1)
商品文號：110 年 03 月 22 日元壽字第 1090004252 號函備查、114 年 04 月 28 日元壽字第 1140001776 號函備查。
元大人壽投資標的批註條款 (四)(B4)
商品文號：114 年 4 月 28 日元壽字第 1140001777 號函備查。
相關警語：
1. 商品所連結之一切投資標的無保證投資收益，投資可能產生的風險包括信用風險、市場風險、法律風險、本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併… 等等，於最壞之情形下，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
2. 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，元大人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
3. 本商品為保險商品，非存款商品，不受存款保險保障。
4. 主管機關規定投資型保險需提撥安定基金，而本商品之壽險費用乃依據淨危險保額收取，此些部份受保險安定基金保障，但投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
5. 本商品係由元大人壽發行，透過元大人壽之壽險顧問或合作之保險代理人、保險經紀人行銷。元大人壽保留承保與否的權利。
6. 稅法相關規定之改變可能會影響本保險商品之投資報酬及給付金額。
7. 本商品經元大人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由元大人壽及負責人依法負責。
8. 本商品得銷售予高齡客戶 (達 65(含) 歲以上之要保人、被保險人或實際繳交保險費之人)，為充分瞭解客戶特性，高齡客戶需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其不具有辨識不利其投保權益情形之能力或經公司評估要保人風險承受度與所選擇之投資標的風險屬性不相符者，元大人壽不予承保。
9. 欲詳細瞭解元大人壽公開之相關資訊及說明，您可選擇親洽元大人壽詢問或至網址 www.yuantalife.com.tw 查詢下載。消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細瞭解其他相關資訊，請洽元大人壽服務人員、服務據點 (免費服務及申訴專線：0800-088-008)、總公司 (105 台北市松山區民生東路三段 156 號 17 樓)，或至元大人壽網站（網址：www.yuantalife.com.tw）查詢，以保障您的權益。
※本簡介僅供參考，詳細內容請參閱保單條款約定為準。
元大人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件，依法登載於公司網站 www.yuantalife.com.tw 供大眾查閱下載
免費服務及申訴專線：0800-088-008，公司地址：105 台北市松山區民生東路三段 156 號 17 樓
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