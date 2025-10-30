宗馥莉罕見公開露面！知情人士：她沒繼續在娃哈哈任職

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-30 09:46

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉，現在是宏勝集團總裁。

據宏勝集團公眾號，宏勝集團片區工作會議周三（29 日）在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議，並作工作部署，各片區總經理及相關部門負責人參加會議。

這場會議系統梳理了 2025 年集團在生產經營、技術創新、安全管理等方面取得的新進展新成效，分析當前發展形勢，統籌謀劃下一階段重點任務。

「她（宗馥莉）還是宏勝總裁，沒有繼續任職於娃哈哈。」多名接近娃哈哈人士周三透露，重新回到宏勝集團總部上班的宗馥莉，並未恢復娃哈哈董事長職務。

娃哈哈對此未予回應。

娃哈哈內部人士表示，當前娃哈哈集團行政管理員工基本和宏勝集團的員工在位於杭州蕭山的宏勝集團總部辦公，兩家公司基本是一套班子。

娃哈哈員工人數在過去幾年裡快速減少。國家企業信用信息公示系統揭露的數據顯示，2022—2024 年娃哈哈集團公開公布的社保人數，2022 年為 403 人，2023 年降至 385 人，2024 年減少至 217 人。