鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至36.65元，預估目標價為780元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由37.46元下修至36.65元，其中最高估值41.55元，最低估值34.96元，預估目標價為780元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|41.55(41.55)
|48.12
|63.04
|最低值
|34.96(34.68)
|37.28
|42.56
|平均值
|37.16(37.44)
|43.84
|54.37
|中位數
|36.65(37.46)
|43.42
|54.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17,860,670
|20,347,000
|24,423,470
|最低值
|16,582,380
|17,275,280
|19,175,250
|平均值
|16,978,790
|18,661,870
|21,327,200
|中位數
|16,993,960
|18,601,810
|20,586,650
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|32.55
|25.73
|61.35
|66.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,245,645
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
