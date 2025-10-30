search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至36.65元，預估目標價為780元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由37.46元下修至36.65元，其中最高估值41.55元，最低估值34.96元，預估目標價為780元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值41.55(41.55)48.1263.04
最低值34.96(34.68)37.2842.56
平均值37.16(37.44)43.8454.37
中位數36.65(37.46)43.4254.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,860,67020,347,00024,423,470
最低值16,582,38017,275,28019,175,250
平均值16,978,79018,661,87021,327,200
中位數16,993,96018,601,81020,586,650

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS32.5525.7361.3566.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,245,64513,769,07220,055,28419,994,646

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
譜瑞-KY747-1.84%
美元/台幣30.630+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
譜瑞KY

70.97%

勝率

#法人看衰股

中強短弱
譜瑞KY

70.97%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty