鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至10.6元，預估目標價為155元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對文曄(3036-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.34元上修至10.6元，其中最高估值11.68元，最低估值9.86元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.68(11.68)15.7517.14
最低值9.86(9.78)12.0517.14
平均值10.62(10.52)13.3817.14
中位數10.6(10.34)13.3317.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,154,718,8101,370,954,2601,501,152,590
最低值1,071,634,0001,071,634,0001,501,152,590
平均值1,097,009,5801,213,374,7301,501,152,590
中位數1,092,588,5001,197,695,0001,501,152,590

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.134.248.619.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		959,431,897594,518,813571,197,118447,896,117

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

