鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.18元，其中最高估值3.56元，最低估值2.89元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.56(3.24)
|5.51
|7.08
|7.06
|最低值
|2.89(2.89)
|4.09
|4.75
|7.06
|平均值
|3.28(3.12)
|4.75
|5.86
|7.06
|中位數
|3.18(3.13)
|4.75
|5.8
|7.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.87億
|39.58億
|45.95億
|44.40億
|最低值
|28.80億
|33.35億
|36.13億
|44.40億
|平均值
|29.65億
|35.66億
|40.67億
|44.40億
|中位數
|29.12億
|35.48億
|40.25億
|44.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.28
|5.53
|4.22
|2.73
|3.32
|營業收入
|31.21億
|37.03億
|31.55億
|26.71億
|28.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達TER-US的目標價調升至162元，幅度約11.72%
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2.07%，報7343.58點
- 盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲18.07%，報170.47美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達TER-US的目標價調升至145元，幅度約6.62%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇