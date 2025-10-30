search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.18元，其中最高估值3.56元，最低估值2.89元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.56(3.24)5.517.087.06
最低值2.89(2.89)4.094.757.06
平均值3.28(3.12)4.755.867.06
中位數3.18(3.13)4.755.87.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.87億39.58億45.95億44.40億
最低值28.80億33.35億36.13億44.40億
平均值29.65億35.66億40.67億44.40億
中位數29.12億35.48億40.25億44.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.285.534.222.733.32
營業收入31.21億37.03億31.55億26.71億28.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTER

相關行情

台股首頁我要存股
泰瑞達181.76+2.76%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty