鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估上修至5.18元，預估目標價為180.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.18元，其中最高估值5.38元，最低估值4.75元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.38(5.38)
|8.34
|11.27
|9.23
|最低值
|4.75(4.61)
|6.85
|8.34
|9.23
|平均值
|5.09(5.03)
|7.23
|9.38
|9.23
|中位數
|5.18(5.06)
|7.06
|9.25
|9.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.40億
|34.76億
|43.37億
|40.19億
|最低值
|21.90億
|27.00億
|29.24億
|31.96億
|平均值
|25.16億
|30.10億
|35.28億
|36.08億
|中位數
|25.36億
|30.15億
|34.56億
|36.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.22
|-1.43
|-2.22
|2.11
|-0.32
|營業收入
|3.70億
|4.61億
|7.22億
|11.86億
|17.50億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
