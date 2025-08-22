search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估上修至5.18元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.18元，其中最高估值5.38元，最低估值4.75元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.38(5.38)8.3411.279.23
最低值4.75(4.61)6.858.349.23
平均值5.09(5.03)7.239.389.23
中位數5.18(5.06)7.069.259.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.40億34.76億43.37億40.19億
最低值21.90億27.00億29.24億31.96億
平均值25.16億30.10億35.28億36.08億
中位數25.36億30.15億34.56億36.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.22-1.43-2.222.11-0.32
營業收入3.70億4.61億7.22億11.86億17.50億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

