search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至5.54元，預估目標價為131.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.54元，其中最高估值8.26元，最低估值4.14元，預估目標價為131.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.26(8.3)13.4313.413.18
最低值4.14(4.14)5.167.971.72
平均值5.7(5.65)9.6210.448.6
中位數5.54(5.45)9.5810.458.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.99億141.11億143.74億154.83億
最低值103.97億87.37億94.64億99.05億
平均值114.51億117.62億126.29億127.71億
中位數115.90億126.78億134.51億137.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

相關行情

台股首頁我要存股
Expand Energy Corporation100.255-0.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty