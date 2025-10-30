鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至5.54元，預估目標價為131.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.54元，其中最高估值8.26元，最低估值4.14元，預估目標價為131.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.26(8.3)
|13.43
|13.4
|13.18
|最低值
|4.14(4.14)
|5.16
|7.97
|1.72
|平均值
|5.7(5.65)
|9.62
|10.44
|8.6
|中位數
|5.54(5.45)
|9.58
|10.45
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.99億
|141.11億
|143.74億
|154.83億
|最低值
|103.97億
|87.37億
|94.64億
|99.05億
|平均值
|114.51億
|117.62億
|126.29億
|127.71億
|中位數
|115.90億
|126.78億
|134.51億
|137.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
