鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至195元，幅度約3.17%

Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至195元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由189元上修至195元，調升幅度3.17%。其中最高估值230元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(9日)收盤價為170.41元。近5日股價上漲3.17%，標普指數上漲0.63%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


