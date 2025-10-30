鉅亨速報 - Factset 最新調查：Etsy公司(ETSY-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為70.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Etsy公司(ETSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.29元，其中最高估值2.3元，最低估值0.96元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.3(2.3)3.675.067.13
最低值0.96(0.96)1.632.12.88
平均值1.36(1.37)2.693.364.53
中位數1.29(1.31)2.633.484.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.97億30.53億33.10億35.18億
最低值28.06億27.86億28.39億29.02億
平均值28.52億29.12億30.64億32.06億
中位數28.50億29.12億30.53億31.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.693.40-5.482.242.35
營業收入17.26億23.29億25.66億27.48億28.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Etsy公司(ETSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

