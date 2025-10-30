鉅亨速報 - Factset 最新調查：Etsy公司(ETSY-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為70.00元
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Etsy公司(ETSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.29元，其中最高估值2.3元，最低估值0.96元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|3.67
|5.06
|7.13
|最低值
|0.96(0.96)
|1.63
|2.1
|2.88
|平均值
|1.36(1.37)
|2.69
|3.36
|4.53
|中位數
|1.29(1.31)
|2.63
|3.48
|4.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.97億
|30.53億
|33.10億
|35.18億
|最低值
|28.06億
|27.86億
|28.39億
|29.02億
|平均值
|28.52億
|29.12億
|30.64億
|32.06億
|中位數
|28.50億
|29.12億
|30.53億
|31.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.69
|3.40
|-5.48
|2.24
|2.35
|營業收入
|17.26億
|23.29億
|25.66億
|27.48億
|28.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Etsy公司(ETSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
