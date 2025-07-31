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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元上修至6.78元，其中最高估值7.21元，最低估值5.74元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.21(7.25)7.788.839.05
最低值5.74(5.74)6.396.657.71
平均值6.69(6.67)7.017.648.38
中位數6.78(6.64)6.937.648.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值686.71億695.52億721.66億735.24億
最低值638.71億655.78億667.00億695.51億
平均值667.01億673.04億693.29億715.37億
中位數668.48億673.40億694.92億715.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.953.103.755.756.25
營業收入776.62億726.61億935.63億1,354.04億1,489.88億

詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHSBC

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