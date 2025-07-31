鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為56.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元上修至6.78元，其中最高估值7.21元，最低估值5.74元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.21(7.25)
|7.78
|8.83
|9.05
|最低值
|5.74(5.74)
|6.39
|6.65
|7.71
|平均值
|6.69(6.67)
|7.01
|7.64
|8.38
|中位數
|6.78(6.64)
|6.93
|7.64
|8.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|686.71億
|695.52億
|721.66億
|735.24億
|最低值
|638.71億
|655.78億
|667.00億
|695.51億
|平均值
|667.01億
|673.04億
|693.29億
|715.37億
|中位數
|668.48億
|673.40億
|694.92億
|715.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.95
|3.10
|3.75
|5.75
|6.25
|營業收入
|776.62億
|726.61億
|935.63億
|1,354.04億
|1,489.88億
詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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