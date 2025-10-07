鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為132.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.07元下修至5.85元，其中最高估值9.3元，最低估值4.27元，預估目標價為132.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.3(9.3)
|16.33
|13.15
|13.18
|最低值
|4.27(4.27)
|4.02
|6.36
|6.25
|平均值
|6.21(6.34)
|10.46
|10.39
|9.11
|中位數
|5.85(6.07)
|10.43
|10.34
|8.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.11億
|152.09億
|148.49億
|154.83億
|最低值
|91.17億
|82.99億
|94.35億
|99.05億
|平均值
|114.97億
|121.01億
|126.31億
|125.41億
|中位數
|116.72億
|128.23億
|131.91億
|123.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
