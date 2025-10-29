search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Life360, Inc.(LIF-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為97.86元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Life360, Inc.(LIF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.89元，其中最高估值0.95元，最低估值0.75元，預估目標價為97.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.95(0.95)1.442.642.2
最低值0.75(0.75)0.931.432.2
平均值0.87(0.87)1.171.842.2
中位數0.89(0.9)1.151.82.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.82億6.24億7.86億8.29億
最低值4.68億5.71億6.60億7.41億
平均值4.76億5.90億7.12億7.85億
中位數4.76億5.88億7.04億7.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.65-1.50-0.42-0.06
營業收入8,066萬1.13億2.28億3.05億3.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Life360, Inc.(LIF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLIF

