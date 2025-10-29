鉅亨速報 - Factset 最新調查：Life360, Inc.(LIF-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為97.86元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Life360, Inc.(LIF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.89元，其中最高估值0.95元，最低估值0.75元，預估目標價為97.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.44
|2.64
|2.2
|最低值
|0.75(0.75)
|0.93
|1.43
|2.2
|平均值
|0.87(0.87)
|1.17
|1.84
|2.2
|中位數
|0.89(0.9)
|1.15
|1.8
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.82億
|6.24億
|7.86億
|8.29億
|最低值
|4.68億
|5.71億
|6.60億
|7.41億
|平均值
|4.76億
|5.90億
|7.12億
|7.85億
|中位數
|4.76億
|5.88億
|7.04億
|7.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.65
|-1.50
|-0.42
|-0.06
|營業收入
|8,066萬
|1.13億
|2.28億
|3.05億
|3.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Life360, Inc.(LIF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Life360, Inc.LIF-US的目標價調升至99元，幅度約4.21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估上修至-0.46元，預估目標價為12.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為118.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽客控股(BKNG-US)EPS預估上修至227.23元，預估目標價為6,250.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇