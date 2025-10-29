鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術(CHKP-US)EPS預估上修至11.27元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Check Point軟體技術(CHKP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元上修至11.27元，其中最高估值11.31元，最低估值9.6元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.31(10.13)
|11.3
|12.82
|12.35
|最低值
|9.6(9.6)
|9.95
|10.63
|12.35
|平均值
|10.99(9.9)
|10.56
|11.63
|12.35
|中位數
|11.27(9.9)
|10.61
|11.62
|12.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.39億
|29.42億
|31.71億
|31.52億
|最低值
|27.10億
|28.46億
|29.99億
|31.52億
|平均值
|27.25億
|28.86億
|30.54億
|31.52億
|中位數
|27.25億
|28.85億
|30.41億
|31.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.03
|6.13
|6.37
|7.10
|7.46
|營業收入
|20.65億
|21.67億
|23.30億
|24.15億
|25.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Check Point軟體技術(CHKP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
