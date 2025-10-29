search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術(CHKP-US)EPS預估上修至11.27元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Check Point軟體技術(CHKP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元上修至11.27元，其中最高估值11.31元，最低估值9.6元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.31(10.13)11.312.8212.35
最低值9.6(9.6)9.9510.6312.35
平均值10.99(9.9)10.5611.6312.35
中位數11.27(9.9)10.6111.6212.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.39億29.42億31.71億31.52億
最低值27.10億28.46億29.99億31.52億
平均值27.25億28.86億30.54億31.52億
中位數27.25億28.85億30.41億31.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.036.136.377.107.46
營業收入20.65億21.67億23.30億24.15億25.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Check Point軟體技術(CHKP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHKP

相關行情

台股首頁我要存股
Check Point軟體技術203.56+6.18%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty