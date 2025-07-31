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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術CHKP-US的目標價調降至230元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Check Point軟體技術(CHKP-US)提出目標價估值：中位數由240元下修至230元，調降幅度4.17%。其中最高估值285元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有40位分析師給予Check Point軟體技術評價：積極樂觀16位、保持中立23位、保守悲觀1位。

Check Point軟體技術今(31日)收盤價為186.67元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CHKP市場預估目標價

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Check Point軟體技術186.67-14.5%

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