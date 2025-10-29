鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為70.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.92元，其中最高估值3.05元，最低估值2.86元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.05(3.05)3.43.775.13
最低值2.86(2.99)3.063.363.56
平均值2.95(3.01)3.223.514.12
中位數2.92(3.01)3.233.473.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值388.64億407.61億422.80億440.06億
最低值382.38億393.94億403.42億429.01億
平均值384.22億400.04億414.86億436.30億
中位數383.91億399.92億414.44億439.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.473.041.963.623.42
營業收入265.81億287.20億314.96億360.16億364.41億

詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

