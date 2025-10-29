鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.92元，其中最高估值3.05元，最低估值2.86元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.05(3.05)
|3.4
|3.77
|5.13
|最低值
|2.86(2.99)
|3.06
|3.36
|3.56
|平均值
|2.95(3.01)
|3.22
|3.51
|4.12
|中位數
|2.92(3.01)
|3.23
|3.47
|3.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|388.64億
|407.61億
|422.80億
|440.06億
|最低值
|382.38億
|393.94億
|403.42億
|429.01億
|平均值
|384.22億
|400.04億
|414.86億
|436.30億
|中位數
|383.91億
|399.92億
|414.44億
|439.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.47
|3.04
|1.96
|3.62
|3.42
|營業收入
|265.81億
|287.20億
|314.96億
|360.16億
|364.41億
詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 億滋國際(MDLZ-US)大跌5.04%，報66.2美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇