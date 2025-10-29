鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.63元，預估目標價為156.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.66元上修至-1.63元，其中最高估值-1.21元，最低估值-1.87元，預估目標價為156.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.21(-1.21)0.460.740.45
最低值-1.87(-1.87)-1.84-1.71-1.07
平均值-1.6(-1.61)-1.13-0.71-0.31
中位數-1.63(-1.66)-1.32-0.84-0.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.36億85.50億105.20億121.20億
最低值46.97億59.16億72.57億100.02億
平均值61.09億76.09億90.68億114.32億
中位數61.29億75.87億90.98億118.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.46-0.84-1.55-1.87-1.44
營業收入9.24億19.19億22.25億27.99億36.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

