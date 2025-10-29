鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.63元，預估目標價為156.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.66元上修至-1.63元，其中最高估值-1.21元，最低估值-1.87元，預估目標價為156.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.21(-1.21)
|0.46
|0.74
|0.45
|最低值
|-1.87(-1.87)
|-1.84
|-1.71
|-1.07
|平均值
|-1.6(-1.61)
|-1.13
|-0.71
|-0.31
|中位數
|-1.63(-1.66)
|-1.32
|-0.84
|-0.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.36億
|85.50億
|105.20億
|121.20億
|最低值
|46.97億
|59.16億
|72.57億
|100.02億
|平均值
|61.09億
|76.09億
|90.68億
|114.32億
|中位數
|61.29億
|75.87億
|90.98億
|118.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|營業收入
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
