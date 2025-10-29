search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司(XYL-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Xylem公司(XYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.97元，其中最高估值5.07元，最低估值4.81元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.07(4.9)5.726.346.95
最低值4.81(4.8)5.225.736.75
平均值4.95(4.84)5.56.16.86
中位數4.97(4.85)5.56.156.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.36億95.25億101.52億107.70億
最低值89.26億91.70億95.10億100.98億
平均值89.85億93.97億98.57億104.77億
中位數89.86億94.16億98.30億105.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.402.351.962.793.65
營業收入48.72億51.99億55.41億73.67億85.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Xylem公司(XYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXYL

相關行情

台股首頁我要存股
Xylem公司150.5+0.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty