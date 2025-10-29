鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司(XYL-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Xylem公司(XYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.97元，其中最高估值5.07元，最低估值4.81元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.07(4.9)
|5.72
|6.34
|6.95
|最低值
|4.81(4.8)
|5.22
|5.73
|6.75
|平均值
|4.95(4.84)
|5.5
|6.1
|6.86
|中位數
|4.97(4.85)
|5.5
|6.15
|6.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|90.36億
|95.25億
|101.52億
|107.70億
|最低值
|89.26億
|91.70億
|95.10億
|100.98億
|平均值
|89.85億
|93.97億
|98.57億
|104.77億
|中位數
|89.86億
|94.16億
|98.30億
|105.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.40
|2.35
|1.96
|2.79
|3.65
|營業收入
|48.72億
|51.99億
|55.41億
|73.67億
|85.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Xylem公司(XYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司(XYL-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為162.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司XYL-US的目標價調升至160元，幅度約6.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇