鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司XYL-US的目標價調升至160元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Xylem公司(XYL-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至160元，調升幅度6.67%。其中最高估值175元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Xylem公司評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Xylem公司今(1日)收盤價為144.42元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為175.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估上修至4.66元，預估目標價為116.50元
下一篇