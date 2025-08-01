search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司XYL-US的目標價調升至160元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Xylem公司(XYL-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至160元，調升幅度6.67%。其中最高估值175元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Xylem公司評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Xylem公司今(1日)收盤價為144.42元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股XYL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Xylem公司144.42+10.6%

延伸閱讀



Empty