鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司(XYL-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為162.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Xylem公司(XYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.67元上修至4.77元，其中最高估值4.87元，最低估值4.4元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.87(4.78)
|5.59
|6.18
|6.95
|最低值
|4.4(4.4)
|4.57
|5.05
|6.35
|平均值
|4.72(4.65)
|5.23
|5.8
|6.6
|中位數
|4.77(4.67)
|5.35
|5.95
|6.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.85億
|95.22億
|100.50億
|103.78億
|最低值
|85.43億
|86.94億
|93.92億
|101.70億
|平均值
|88.56億
|92.83億
|97.58億
|102.58億
|中位數
|89.26億
|93.52億
|97.79億
|102.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.40
|2.35
|1.96
|2.79
|3.65
|營業收入
|48.72億
|51.99億
|55.41億
|73.67億
|85.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Xylem公司(XYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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