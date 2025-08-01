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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司(XYL-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Xylem公司(XYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.67元上修至4.77元，其中最高估值4.87元，最低估值4.4元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.87(4.78)5.596.186.95
最低值4.4(4.4)4.575.056.35
平均值4.72(4.65)5.235.86.6
中位數4.77(4.67)5.355.956.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.85億95.22億100.50億103.78億
最低值85.43億86.94億93.92億101.70億
平均值88.56億92.83億97.58億102.58億
中位數89.26億93.52億97.79億102.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.402.351.962.793.65
營業收入48.72億51.99億55.41億73.67億85.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Xylem公司(XYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXYL

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