鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至11.2元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.69元上修至11.2元，其中最高估值11.49元，最低估值9.72元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.49(13.9)16.1820.3923.82
最低值9.72(9.72)11.410.2123.82
平均值11.02(10.8)13.9716.423.82
中位數11.2(10.69)13.8216.6523.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值110.67億127.63億145.59億149.26億
最低值100.50億113.63億100.21億149.26億
平均值107.89億121.40億131.51億149.26億
中位數108.20億121.50億133.89億149.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.367.36-2.561.586.77
營業收入106.81億116.61億73.84億65.51億90.97億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSTX

