鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至11.2元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.69元上修至11.2元，其中最高估值11.49元，最低估值9.72元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.49(13.9)
|16.18
|20.39
|23.82
|最低值
|9.72(9.72)
|11.4
|10.21
|23.82
|平均值
|11.02(10.8)
|13.97
|16.4
|23.82
|中位數
|11.2(10.69)
|13.82
|16.65
|23.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|110.67億
|127.63億
|145.59億
|149.26億
|最低值
|100.50億
|113.63億
|100.21億
|149.26億
|平均值
|107.89億
|121.40億
|131.51億
|149.26億
|中位數
|108.20億
|121.50億
|133.89億
|149.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.36
|7.36
|-2.56
|1.58
|6.77
|營業收入
|106.81億
|116.61億
|73.84億
|65.51億
|90.97億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
