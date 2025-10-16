鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至247.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由240元上修至247.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值350元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀2位。
希捷科技今(16日)收盤價為224.68元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌1.22%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
