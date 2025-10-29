鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-29 18:40

隨著中美兩國即將達成一項全面協議以緩和貿易緊張局勢，以及主要礦山的一系列供應中斷，導致全球市場供應趨緊，銅價飆至歷史新高。

中美貿易樂觀情緒與供應鏈緊繃雙重推動 銅價創歷史新高(圖:shutterstock)

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅價格飆升至創紀錄高點，達到每噸 11,146 美元，超越了 2024 年的高峰。作為重要的工業必需品，也被視為全球經濟成長的指標，銅價今年迄今已上漲超過四分之一。截至倫敦時間周二 (28 日) 晚上 7:32，期銅價格上漲了 0.7%，報每噸 11,114 美元。

銅價的強勁表現，主要受惠於市場對兩大全球趨勢的樂觀預期。

首先，美國與中國即將達成一項全面協議，以緩解持續已久的貿易緊張局勢。美國總統川普預計將於周四在南韓舉行的 APEC 會議場邊，會晤中國國家主席習近平。川普事先已對世界兩大經濟體達成協議的前景表達了樂觀態度。

CRU Group 首席分析師 Craig Lang 表示，市場對中美潛在貿易協議的樂觀情緒，正在推動風險偏好的回升，進而支撐銅價。然而，今年的銅市一直動盪不安，部分原因是川普的貿易戰和部門制裁，曾導致大量金屬流入美國。

其次，全球領先礦場發生的一系列供應受挫事件，使全球市場更加緊繃。這些意外事件，加上市場對美國以外實體供應緊縮的擔憂，共同推高了價格。

具體來說，挫折包括自由港麥克莫蘭公司 (Freeport McMoRan Inc.) 在印尼格拉斯伯格 (Grasberg) 大型礦場發生的泥石流事故。

本周稍早，英美資源集團 (Anglo American Plc) 也發出警告，指其最重要的銅礦明年生產量可能低於預期，進一步加劇了已經緊繃的市場。其他生產中斷事件，則發生在從南美洲到中非的多個礦區。

市場供需平衡的重要觀察指標——LME 追蹤倉庫的銅庫存已連續數周減少，目前已降至去年 7 月以來最低。儘管如此，美國 Comex 追蹤的庫存仍維持在高位。

從需求面來看，市場普遍樂觀預期，能源轉型和人工智慧數據中心的建置，將需要更大批量的銅。此外，中國也承諾將「顯著」提高其經濟中的消費佔比。