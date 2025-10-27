鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-27 17:17

由貿協與 SEMI 國際半導體產業協會旗下的 GESA(綠能暨永續發展聯盟) 共同主辦的 2025「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」 將於 10 月 29 日 - 31 日於南港展覽館 1 館登場。SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今 (27) 日表示，此次展區強化淨零行動與低碳能源供給，為推動產業升級與維持競爭力的關鍵要務，未來企業不僅取決於技術創新，更在於能否兼具綠色韌性與永續治理。

智慧能源周、淨零永續展10/29登場，推低碳能源與綠色創新加速企業轉型新契機。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

「台灣國際智慧能源周」與「台灣國際淨零永續展」今日舉行展前記者會，此次展會集結 450 家國內外指標企業，近 1,600 個攤位餐參加，也集結 450 家國內外指標企業、使用近 1,600 個攤位，預估參觀人數可達近 2 萬 8,000 人。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，氣候變遷與淨零轉型早已超越環境議題的範疇，成為牽動全球產業價值鏈再造的核心，強化淨零行動與低碳能源供給，已是推動產業升級與維持競爭力的關鍵要務。

未來產業競爭，不僅取決於技術創新，更在於能否兼具綠色韌性與永續治理，從深度節能、氣候科技、循環經濟，到多元低碳能源與智慧化能源管理，皆是實現淨零轉型的重大關鍵關鍵。

貿協表示，隨著歐盟 CBAM(歐盟碳邊境調整機制)、美國碳關稅、RE100 與 IFRS 永續揭露等規範陸續上路，減碳轉型已成企業競爭力的核心，目前碳交易與綠色金融帶動資金湧入低碳技術與節能創新，全球供應鏈也在快速重組，台灣亦透過氣候變遷因應法，推動碳費與碳權交易，並啟動「減碳旗艦計畫」加速能源轉型。

貿協業務處長鄧之誠也指出，在全球加速邁向淨零轉型時刻，此次展覽扮演著非常重要的角色出不僅集自 57 個國家、逾 700 位國際買主。前 5 大預登國際買主，則分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大等客戶。

阿波羅電力總經理吳俊儀以「淨零時代的電力策略布局、創新與永續彈性」為題，分享透過多元策略與創新技術整合，完整呈現從碳盤查、太陽能開發與維運、表後儲能建置、綠電轉供到智慧能源。