鉅亨網編輯林羿君 2025-10-29 14:09

‌



日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。

日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？（圖：REUTERS/TPG）

這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本的同盟關係，同時讚揚新任首相高市早苗，雙方隨後簽署了有關貿易和關鍵礦產的文件。

‌



根據日本官方發佈的清單，能源相關領域的投資的占比較大，西屋將與三菱重工等日本供應商及營運商，擬建造 AP1000 核反應堆以及小型模組化反應堆，預計價值高達 1,000 億美元。另一個可能涉及通用電氣 Vernova、日立的小型模組化反應器項目，其價值也高達 1000 億美元。

川普在東橫須賀的喬治華盛頓號航空母艦上發表演說時表示，高市告訴他，豐田汽車公司將在美國各地設立工廠，投資總額超過 100 億美元。不過，這份說明書中並未提及豐田，目前尚不清楚川普指的是什麼，也不清楚該項目是否可以利用聯合計劃的資金。

美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，近 4900 億美元的承諾資金目前處於「啟動階段」，將進行精確的準備工作，然後提交給日本諮詢委員會、投資委員會審核，總統將批准放行，之後他們就會開始動工, 隨後將考慮從 5500 億美元的計畫中撥款資助。