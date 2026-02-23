鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-23 17:37

為了展現對保險費挪用行為的「零容忍」態度，金管會今 (23) 日宣布修正《保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項》。未來保險業務員只要涉及挪用保費，不論金額大小或影響人數，保險公司均須第一時間通報，不得再以「未重大影響權益」為由隱匿不報，違者最高開罰 1200 萬元。

近年頻傳保險業務員挪用客戶保費案例，但過去法規針對挪用的通報標準，定有「致重大影響消費者權益」之條件，容易產生裁量空間。金管會表示，本次修正法規參考金融機構相關通報準則，採取更嚴格的認定標準。

首先是將原規定「重大影響權益」之限制刪除，修正為只要發生「業務員挪用保險費」事實，即屬重大偶發事件。其次為層級提升，該項行為被正式移列至「內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失」類別，強調保險公司內控責任。

金管會強調，保險業負責人應落實管理責任，一旦發生挪用事件必須即時通報，應儘速以電話向金管會保險局報告。接下來，於事件發生之次日起 7 個營業日內，必須正式函報詳細的調查內容、處理方式及後續改善措施。