鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.71元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.15元，預估目標價為2.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.2
|0.23
|0.26
|最低值
|0.15(0.15)
|0.17
|0.17
|0.2
|平均值
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.22
|中位數
|0.17(0.17)
|0.18
|0.19
|0.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.51億
|184.53億
|195.71億
|207.76億
|最低值
|158.67億
|169.30億
|177.56億
|190.04億
|平均值
|167.29億
|175.58億
|185.99億
|196.40億
|中位數
|167.62億
|174.09億
|184.46億
|193.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.14
|0.15
|0.18
|0.18
|0.17
|營業收入
|113.18億
|135.01億
|154.34億
|159.64億
|165.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
