search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為2.81元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.17元，其中最高估值0.19元，最低估值0.15元，預估目標價為2.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.19(0.18)0.220.220.25
最低值0.15(0.16)0.170.170.22
平均值0.17(0.17)0.190.20.23
中位數0.17(0.18)0.180.20.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.58億186.47億190.88億200.43億
最低值160.26億169.30億182.42億199.59億
平均值167.65億177.02億186.84億200.01億
中位數166.87億177.17億188.01億200.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.140.150.180.180.17
營業收入113.18億135.01億154.34億159.64億165.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABEV

相關行情

台股首頁我要存股
Ambev S.A. - ADR2.19-4.78%

延伸閱讀



Empty