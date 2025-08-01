鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為2.81元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.17元，其中最高估值0.19元，最低估值0.15元，預估目標價為2.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.19(0.18)
|0.22
|0.22
|0.25
|最低值
|0.15(0.16)
|0.17
|0.17
|0.22
|平均值
|0.17(0.17)
|0.19
|0.2
|0.23
|中位數
|0.17(0.18)
|0.18
|0.2
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.58億
|186.47億
|190.88億
|200.43億
|最低值
|160.26億
|169.30億
|182.42億
|199.59億
|平均值
|167.65億
|177.02億
|186.84億
|200.01億
|中位數
|166.87億
|177.17億
|188.01億
|200.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.14
|0.15
|0.18
|0.18
|0.17
|營業收入
|113.18億
|135.01億
|154.34億
|159.64億
|165.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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