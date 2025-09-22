鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.82元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.15元，預估目標價為2.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.2
|0.22
|0.25
|最低值
|0.15(0.15)
|0.17
|0.17
|0.25
|平均值
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.25
|中位數
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.58億
|183.84億
|195.22億
|204.73億
|最低值
|160.26億
|166.90億
|176.83億
|186.84億
|平均值
|166.42億
|174.86億
|186.01億
|195.78億
|中位數
|165.42億
|172.74億
|184.58億
|195.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.14
|0.15
|0.18
|0.18
|0.17
|營業收入
|113.18億
|135.01億
|154.34億
|159.64億
|165.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
