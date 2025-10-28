鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.73元，其中最高估值3.24元，最低估值2.53元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.24(2.93)
|5.94
|6.67
|9.47
|最低值
|2.53(1.79)
|1.1
|3.89
|5.1
|平均值
|2.75(2.59)
|4.46
|5.31
|6.44
|中位數
|2.73(2.6)
|4.6
|5.43
|6.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.00億
|36.36億
|40.08億
|45.98億
|最低值
|31.35億
|31.97億
|32.70億
|33.25億
|平均值
|31.70億
|34.23億
|36.62億
|38.73億
|中位數
|31.71億
|34.28億
|36.86億
|38.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
