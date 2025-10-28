鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為95.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.73元，其中最高估值3.24元，最低估值2.53元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.24(2.93)5.946.679.47
最低值2.53(1.79)1.13.895.1
平均值2.75(2.59)4.465.316.44
中位數2.73(2.6)4.65.436.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.00億36.36億40.08億45.98億
最低值31.35億31.97億32.70億33.25億
平均值31.70億34.23億36.62億38.73億
中位數31.71億34.28億36.86億38.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.53-0.350.750.872.21
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億28.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

