鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.82元，預估目標價為14.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.77元上修至2.82元，其中最高估值3.23元，最低估值1.52元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.23(3.23)
|3.05
|3.21
|3.1
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.1
|3.1
|平均值
|2.67(2.65)
|2.4
|2.71
|3.1
|中位數
|2.82(2.77)
|2.37
|2.75
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|928.81億
|953.01億
|1,003.00億
|951.94億
|最低值
|768.88億
|744.38億
|794.95億
|951.94億
|平均值
|837.24億
|839.95億
|882.62億
|951.94億
|中位數
|834.78億
|851.03億
|868.22億
|951.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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