鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至7.11元，預估目標價為708.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.25元下修至7.11元，其中最高估值8.65元，最低估值5.9元，預估目標價為708.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.65(9.4)
|14.25
|22.67
|31.19
|最低值
|5.9(6.4)
|10.06
|14.79
|20.32
|平均值
|7.31(7.44)
|12.53
|18.57
|24.88
|中位數
|7.11(7.25)
|12.57
|18.65
|24.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|379.72億
|436.56億
|539.51億
|569.19億
|最低值
|367.23億
|389.07億
|413.79億
|499.85億
|平均值
|372.82億
|415.02億
|473.78億
|530.58億
|中位數
|372.89億
|414.46億
|473.16億
|535.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|5.58
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
|349.43億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
