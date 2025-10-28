search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至7.11元，預估目標價為708.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.25元下修至7.11元，其中最高估值8.65元，最低估值5.9元，預估目標價為708.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.65(9.4)14.2522.6731.19
最低值5.9(6.4)10.0614.7920.32
平均值7.31(7.44)12.5318.5724.88
中位數7.11(7.25)12.5718.6524.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值379.72億436.56億539.51億569.19億
最低值367.23億389.07億413.79億499.85億
平均值372.82億415.02億473.78億530.58億
中位數372.89億414.46億473.16億535.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.33-10.06-1.615.58
營業收入330.06億296.54億332.39億349.43億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.584.39+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty