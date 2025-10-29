鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-29 04:30

據「合肥發布」消息，全球首款進入課堂教學場景的全尺寸仿生機器人，周一（27 日）在合肥市師範附屬小學的科學教育課上正式「開講」，此舉象徵由合肥本土企業研發的人工智慧（AI）教育應用，實現了從實驗室走向講台的跨越。

全球首款！「機器人老師」在合肥小學開講。（圖：IT之家）

據《IT 之家》周二報導，當日下午的科學教育課以《設計我們的樂器》為主題，身高 1.4 公尺、具備擬人化形態的機器人「小安」作為助教，與授課教師協同配合，引導學生探索聲音的相關知識。

面對學生關於打擊類樂器的提問，「小安」能夠通過語音回應，並列舉具體樂器名稱；同時，大螢幕同步播放對應樂器的演奏影片，幫助學生直觀辨識音色。

在學生小組設計樂器環節，「小安」利用視覺系統掃描記錄學生完成的「樂器設計方案紀錄單」，將在課後提供評價。

項目研發方、無論科技業務副總胡麗康表示，「小安」科學教育機器人於今年 4 月立項，目前已完成研發，並進入測試階段。

該機器人搭載 34 自由度的靈巧硬體組件，並集成公司自主研發的表情生成系統與人格定制引擎，使其不僅能實現與兒童的情緒同步互動，還具備專業科學教師的引導能力，可支持學生的深度學習進程。

國際先進技術應用推進中心（合肥）機器人事業部負責人孫丹丹說，前期調研顯示，教育場景能有效發揮人形機器人功能，並顯著提升學生課堂參與度。

通過徵集本地企業能力，最終選定由中國科學技術大學校友團隊創立的無論科技進行合作，並創新採用「聯合研發 + 收益分成」模式，通過分批支付研發費用等方式，減輕新創企業前期投入壓力。

孫丹丹強調，儘管中國已有機器人進入校園的案例，但多數僅限於一次性科普展示，真正深度融入課程體系的尚屬首例。