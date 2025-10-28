鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-28 17:10

股神接班風險浮現？波克夏罕見獲得「賣出」評級。(圖:shutterstock)

這份最新的評級下調來自投行 Keefe, Bruyette & Woods（KBW）。KBW 將波克夏的 A 類股評級從「與大盤持平」降至「跑輸大盤」，直言公司「諸多因素正朝著不利方向發展」。

在目前市場追蹤波克夏的六位分析師中，KBW 是唯一給予「賣出」或「跑輸大盤」評級的機構，這使得這份報告格外受到矚目。

KBW 分析師邁耶 · 席爾茲（Meyer Shields）在報告中指出，除了宏觀經濟的不確定性，以及波克夏歷史上獨特的「接班風險」外，他認為隨著公司核心業務面臨可能將持續面臨獲利挑戰，波克夏的股價表現將會遜於整體大盤。

接班資訊透明度不足 恐嚇跑投資人

波克夏稍早前已宣布，將由副董事長阿貝爾（Greg Abel）接替巴菲特擔任執行長，預計明年 1 月 1 日起正式生效。屆時，巴菲特親手打造、市值高達 1.2 兆美元的商業帝國將移交給新任領導者。儘管巴菲特仍將擔任董事長，但這項人事安排象徵著他將逐步退出日常管理。

分析師席爾茲認為，巴菲特卸任後的接班問題，可能會進一步拖累波克夏的股價。他強調，由於公司資訊揭露不足，一旦投資人無法再仰賴巴菲特本人的聲望與存在，很可能就會卻步，進而影響股價。

多項主要部門恐達獲利高峰

波克夏的營收結構涵蓋了傳統保險、能源、鐵路運輸和消費等多元業務板塊，同時也持有蘋果、美國運通等藍籌股組合。

席爾茲預期，旗下數個主要業務將持續面臨新的獲利挑戰：

GEICO（汽車保險部門）： 預估承保利潤率恐已達到高峰，未來難以突破。

再保險業務： 財產災難再保險的費率面臨下降壓力。

波克夏能源（Berkshire Energy）： 短期利率正在走低，且替代能源的稅收抵免政策逐步退場，將影響其收益。

BNSF 鐵路公司： 關稅政策可能對鐵路運輸業務構成持續壓力。

這些潛在的挑戰疊加起來，恐將導致波克夏在未來 12 個月內的營運績效落後於整體股市。