search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計買超 5 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、凱基金 (2883-TW)、華邦電 (2344-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (27) 買超的股票
力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、華邦電 (2344-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
力積電31.95+1.43%
華邦電51.5+1.18%
鴻海247.5+0.41%
凱基金16.05-0.31%
旺宏36.45+9.95%
期街口布蘭特正210.75-1.74%
群益台灣精選高息21.54-0.09%
元大高股息37.12-0.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華邦電

80%

勝率

#波段上揚股

偏強
華邦電

80%

勝率

#法人看好股

偏強
華邦電

80%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
鴻海

65.63%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty