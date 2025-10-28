鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至18.94元，預估目標價為570元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.78元上修至18.94元，其中最高估值24.62元，最低估值17.77元，預估目標價為570元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值24.62(24.62)27.0833.2
最低值17.77(17.77)19.8421.62
平均值19.81(19.67)22.5426.59
中位數18.94(18.78)21.9526.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,251,96036,942,00043,670,000
最低值26,475,00030,004,00033,575,620
平均值27,181,96032,413,11037,003,990
中位數26,997,28031,490,69034,982,980

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

