俄羅斯成功試射新「核動力巡航飛彈」！普丁：核威懾力達最高水準

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-26 18:40

俄羅斯總統普丁週日（26 日）表示，俄羅斯成功試射了可攜帶核武的「海燕核動力巡弋飛彈」（Burevestnik）。根據莫斯科，這款核彈飛彈能夠規避任何防禦系統，並計劃逐步部署這項武器。

俄羅斯成功試射新「核動力巡航飛彈」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普丁表示，在 10 月 21 日的試射中，「海燕」飛行距離達 1 萬 4 千公里，飛行時間約 15 小時。

俄羅斯指出，9M730 型「海燕核動力巡弋飛彈」（北約命名為 SSC-X-9 Skyfall）對現有及未來的飛彈防禦系統都是「無敵的」，射程幾乎無限，飛行軌跡難以預測。

普丁身穿迷彩服，在烏克蘭戰爭指揮會議中會見將領時指出：「這是一種世界上其他國家沒有的獨特武器。」

他表示，早前一些俄羅斯專家曾認為該飛彈不太可能實現，但如今其「關鍵測試」已完成。

普丁強調，俄羅斯需了解如何對這款核彈飛彈進行分級，並為「海燕」部署做好基礎設施準備。

格拉西莫夫補充表示，「海燕」以核動力飛行，由於飛行距離極長，與以往不同，其射程實際上無限制，「能夠突破任何反導防禦系統」。

普丁於週三（22 日）監督了俄羅斯陸、海、空三軍戰略核力量演練，以檢驗作戰準備與指揮體系。

他表示：「我們核威懾力量的現代化程度已達到最高水準，高於任何其他核武大國。」

俄羅斯與美國合計擁有全球約 87% 的核武庫，足以摧毀世界多次。

根據美國科學家聯盟（FAS）統計，俄羅斯擁有 5,459 枚核彈頭，美國擁有 5,177 枚。