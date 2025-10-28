鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調降至470元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由490元下修至470元，調降幅度4.08%。其中最高估值536元，最低估值400元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Kinsale Capital Group Inc今(28日)收盤價為424.99元。近5日股價下跌4.08%，標普指數上漲0.84%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
