search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.23元上修至2.27元，其中最高估值2.31元，最低估值2.07元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.31(2.31)2.633.083.28
最低值2.07(2.07)1.82.222.56
平均值2.22(2.2)2.162.562.89
中位數2.27(2.23)2.162.612.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值219.84億220.33億228.13億248.31億
最低值212.39億205.89億213.31億218.07億
平均值217.81億214.15億222.21億232.55億
中位數219.42億215.17億222.64億231.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.341.631.732.922.83
營業收入144.45億152.95億202.97億230.18億229.44億

詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAL

相關行情

台股首頁我要存股
哈里伯頓26.8+0.94%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty