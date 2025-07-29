鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至18.1元，預估目標價為485.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.82元上修至18.1元，其中最高估值19.31元，最低估值16.96元，預估目標價為485.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.31(18.5)
|22.22
|23.36
|最低值
|16.96(16.95)
|19
|21
|平均值
|18.23(17.71)
|20.56
|22.47
|中位數
|18.1(17.82)
|20.82
|22.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|16.06億
|18.50億
|最低值
|15.78億
|17.11億
|平均值
|15.91億
|17.81億
|中位數
|15.90億
|17.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|營業收入
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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