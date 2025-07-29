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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至18.1元，預估目標價為485.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.82元上修至18.1元，其中最高估值19.31元，最低估值16.96元，預估目標價為485.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.31(18.5)22.2223.36
最低值16.96(16.95)1921
平均值18.23(17.71)20.5622.47
中位數18.1(17.82)20.8222.75

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值16.06億18.50億
最低值15.78億17.11億
平均值15.91億17.81億
中位數15.90億17.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.876.626.8813.2217.78
營業收入4.60億6.40億8.20億12.21億15.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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