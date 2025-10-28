鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.09元，其中最高估值1.2元，最低估值0.53元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.2(1.2)
|4
|5.5
|3.67
|最低值
|0.53(0.53)
|1.71
|2.45
|2.47
|平均值
|1.04(1.02)
|2.5
|3.4
|3.07
|中位數
|1.09(1.07)
|2.5
|3.31
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|283.47億
|314.98億
|329.33億
|330.61億
|最低值
|276.68億
|294.39億
|313.18億
|322.76億
|平均值
|281.48億
|302.33億
|318.00億
|327.52億
|中位數
|282.15億
|302.11億
|316.18億
|329.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|營業收入
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
