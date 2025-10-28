鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為34.00元

search icon



Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.09元，其中最高估值1.2元，最低估值0.53元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.2(1.2)45.53.67
最低值0.53(0.53)1.712.452.47
平均值1.04(1.02)2.53.43.07
中位數1.09(1.07)2.53.313.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值283.47億314.98億329.33億330.61億
最低值276.68億294.39億313.18億322.76億
平均值281.48億302.33億318.00億327.52億
中位數282.15億302.11億316.18億329.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.441.610.870.760.76
營業收入90.48億157.90億238.14億260.91億274.83億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLUV

