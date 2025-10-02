鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值1.25元，最低估值0.46元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|4
|5.5
|2.47
|最低值
|0.46(0.46)
|1.39
|2.45
|2.47
|平均值
|0.9(0.91)
|2.34
|3.3
|2.47
|中位數
|0.91(0.94)
|2.3
|3.15
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|283.07億
|311.25億
|328.73億
|330.77億
|最低值
|276.68億
|291.50億
|308.21億
|322.76億
|平均值
|280.02億
|299.93億
|316.03億
|326.76億
|中位數
|279.84億
|299.33億
|314.03億
|326.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|營業收入
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
