鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值1.25元，最低估值0.46元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)45.52.47
最低值0.46(0.46)1.392.452.47
平均值0.9(0.91)2.343.32.47
中位數0.91(0.94)2.33.152.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值283.07億311.25億328.73億330.77億
最低值276.68億291.50億308.21億322.76億
平均值280.02億299.93億316.03億326.76億
中位數279.84億299.33億314.03億326.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.441.610.870.760.76
營業收入90.48億157.90億238.14億260.91億274.83億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLUV

西南航空32.315+1.27%

