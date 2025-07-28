鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為116.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.2元，其中最高估值7.6元，最低估值6.73元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.6(7.44)
|9.6
|10.52
|最低值
|6.73(6.73)
|8.9
|10.15
|平均值
|7.19(7.06)
|9.3
|10.36
|中位數
|7.2(7.08)
|9.29
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.39億
|27.97億
|29.52億
|最低值
|23.89億
|26.78億
|28.93億
|平均值
|25.92億
|27.53億
|29.14億
|中位數
|26.13億
|27.49億
|28.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|6.97
|營業收入
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
|24.50億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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