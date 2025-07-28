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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.2元，其中最高估值7.6元，最低估值6.73元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.6(7.44)9.610.52
最低值6.73(6.73)8.910.15
平均值7.19(7.06)9.310.36
中位數7.2(7.08)9.2910.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.39億27.97億29.52億
最低值23.89億26.78億28.93億
平均值25.92億27.53億29.14億
中位數26.13億27.49億28.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.196.716.606.466.97
營業收入10.86億13.89億17.05億22.34億24.50億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

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