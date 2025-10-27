search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為182.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.31元，其中最高估值6.41元，最低估值6.18元，預估目標價為182.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.41(6.35)7.558.8110.08
最低值6.18(6.15)6.97.9210.05
平均值6.28(6.2)7.328.4710.07
中位數6.31(6.19)7.338.5110.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值408.26億458.10億509.61億571.67億
最低值397.05億420.20億450.35億509.17億
平均值403.96億442.65億481.84億540.42億
中位數403.56億443.23億481.36億540.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.225.414.293.153.14
營業收入238.26億277.46億308.28億319.49億357.67億

詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

