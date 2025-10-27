鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為182.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.31元，其中最高估值6.41元，最低估值6.18元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.41(6.35)
|7.55
|8.81
|10.08
|最低值
|6.18(6.15)
|6.9
|7.92
|10.05
|平均值
|6.28(6.2)
|7.32
|8.47
|10.07
|中位數
|6.31(6.19)
|7.33
|8.51
|10.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|408.26億
|458.10億
|509.61億
|571.67億
|最低值
|397.05億
|420.20億
|450.35億
|509.17億
|平均值
|403.96億
|442.65億
|481.84億
|540.42億
|中位數
|403.56億
|443.23億
|481.36億
|540.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.22
|5.41
|4.29
|3.15
|3.14
|營業收入
|238.26億
|277.46億
|308.28億
|319.49億
|357.67億
詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
