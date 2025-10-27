「屋頂」優先、占比逾64%！經部：擴大獎勵屋頂型光電 「每瓩3000元」催生綠能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 19:54

‌



針對今 (27) 日環保團體發表加嚴光電環評聯合聲明一事，經濟部能源署說明，強調台灣太陽光電的推動策略始終堅持「屋頂優先、地面複合利用」兩大原則，且所有設置案均須嚴格依循相關法令規範與審查機制，確保避開環境敏感區位。為回應社會期待，今年已擴大推動具社會共識的屋頂型光電，提供實質獎勵措施，針對屋頂面積 1,000 平方公尺以下私有建築物，祭出每瓩 3,000 元的獎勵金，鼓勵全民共同參與綠能，目前屋頂型光電佔總設置量已達約 64%。

「屋頂」優先、占比達64%！經部：擴大獎勵屋頂型光電 「每瓩3000元」催生綠能。（鉅亨網資料照）

在地面型光電方面，能源署持續與環境部緊密合作，承諾依據科學數據、參考國際作法以及廣納國內各界社會共識意見，持續精進修正環評標準，期盼光電發展能在兼顧社會觀感與環境保護的前提下，朝向平衡永續的方向穩健前進。

經濟部能源署鄭重表示，太陽光電推動以「屋頂優先」為最高指導原則，目前屋頂型光電佔總設置量已達約 64%。地面型光電則以促進土地複合利用為主，從申設程序到實施均有明確規範。設置時必須嚴格依循《區域計畫法》、《非都市土地使用管制規則》、《環境影響評估法》、《水土保持法》等相關法規辦理，從源頭上杜絕對環境敏感區位的影響。

為強化管理並提升資訊透明度，能源署已於今年 3 月修正《電業登記規則》，明確要求申請籌設前須強制辦理「地方說明會」，並釐清「地方同意函」的審查事項，此舉旨在最大程度保障民眾知的權利以及地方政府的參與意見。同時，政府透過跨部會合作平台，統一標準、強化監管，致力於杜絕不法行為並加速合法程序的進行。

針對環保團體質疑屋頂型光電的鼓勵嚴重不足一事，經濟部能源署拿出實質對策回應。自今（114）年起，政府推動為期四年的「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積 1,000 平方公尺以下私有建築物，祭出每瓩 3,000 元的獎勵金，藉此大幅提升民眾設置的誘因與意願。此外，未來符合一定條件的新建物也將逐步規範須設置光電，一步步朝向建築物淨零減碳的目標推進，並將擴大盤點公有建物屋頂，持續推動屋頂光電的規模化。

關於環保團體建議加強光電對環境影響的管理，經濟部能源署強調對生態的承諾。去年已與環境部共同修正環評規定，新增規定涉及環境敏感區位（例如國家公園、野生動物保護區等）、位於山坡地設置裝置容量 2 萬瓩以上或面積 15 公頃以上，都必須實施環評。

本次環保團體訴求相關區位納入環評的項目，包含國家公園、一級環境敏感區、山坡地等訴求皆已涵蓋在內。至於其餘項目，例如水庫水面等，正與環境部積極啟動太陽光電環評標準的修正討論作業，將以環境保護為核心標準，依據科學數據、參考國際成功作法及國內社會共識進行審慎研議，使相關法規修正更能貼合產業需求、實務操作及社會期待。